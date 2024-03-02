مزاد علني لبيع عدد من المحلات التجارية في العاصمة الإدارية

أقيم بمقر جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، مزاد علني لبيع 4 محال تجارية بمساحات تتراوح بين 33 م2 و95 م2 في السوق التجارية بالمجاورة الثامنة D8 بالحي السكني الثالث R3، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، رئيس الجهاز، وممثلي الجهات المختصة.

تفاصيل المزاد العلني

وأوضح أنّ المحال المباعة في العاصمة الإدارية بأنشطة «مطعم/ مشويات - سوبر ماركت - دراي كلين - كافيتريا»، مشيرًا إلى أنّ أعلى سعر للمتر للمحل كان بنشاط سوبر ماركت.

سيارتان لبيع المواد الغذائية

وفي سياق متصل، قال «الشربيني» إنّه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، جرى توفير سيارتين لبيع المواد الغذائية المتنوعة يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، وذلك لزيادة المعروض من السلع الغذائية بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بأسعار مناسبة للجميع، التي لاقت ترحابًا من المواطنين المقيمين ومرتادي المدينة، وذلك تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.