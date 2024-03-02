مستشار الرئيس للشؤون الصحية: مصر تمتلك كل مقومات السياحة العلاجية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، ورئيس مؤتمر السياحة العلاجية، إن الهدف من المؤتمر هو جذب أكبر عدد من السياح بكافة أشكالها، مشيرا خلال كلمته الافتتاحية إلى أن تجربة مصر في السياحة العلاجية ليست وليدة اليوم ولكنها طويلة المدي ومتوفرة منذ سنوات.

تاج الدين: السياحة العلاجية تدعم الاقتصاد

وتوقع الدكتور عوض تاج الدين وصول مصر لجذب 30 مليون سائح خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يحمل الطابع العلمي وتمت التوصية بإطلاقه ليكون سببا في زيادة التدفقات السياحية إلى مصر.

وأشار محمد عوض تاج الدين إلى أن مصر لديها القدرة على تقديم أقل خدمة صحية وعلاجية ضمن مشروع السياحة العلاجية، بالإضافة إلى أن هذا النوع من السياحة يدعم الاقتصاد والعمل الوطني المتكامل لجذب أكبر عدد من السياح، لافتا إلى أن المؤتمر سينعقد على مدار يومين متضمنا 14 جلسة ويشارك فيه أكثر من 70 متحدثا حول العالم.