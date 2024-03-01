«الصحة» توضح موقف مرضى السرطان من الصيام خلال شهر رمضان

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا لها بشأن موقف صيام مرضى السرطان خلال شهر رمضان، وقالت وزارة الصحة والسكان، هناك فئات من مرضى السرطان يمكنهم اتخاذ قرار الصيام ويكون هذا أمرا صحيا وآمن، وهناك البعض منهم يتم منعهم من الصيام وجزء آخر قرار الصيام يعود إلى الطبيب المشرف على الحالة.

هل يصوم مرضى السرطان في رمضان ؟

وتابعت وزارة الصحة والسكان، مرضى السرطان قبل شهر رمضان يتم متابعة حالتهم من خلال الطبيب المشرف على الحالة بشكل أساسي، مشيرة إلى حالات مرضى السرطان التي تمنع من الصيام، وهي الحالات التي تأخذ العلاج الكميائي، حيث أن أجسامهم تتطلب الإكثار من تناول السوائل وهناك وجبات منتظمة يتناولوها.

نصائح مهمة لمرضى السرطان قبل الصيام

وأضافت وزارة الصحة، هناك حالات يوصف لها الصيام من مرضى السرطان، ولكن بشروط، وفي حال الشعور بالتعب يجب التوقف عن الصيام، لافتة إلا أنه في حال اتخاذ قرار الصيام لابد من الحرص على تناول المياه بكثرة خلال فترة الإفطار والسحور، وبدء الفطار بتناول الشوربة وتجزئة وجبة السحور قبل النوم بساعتين أو ساعة ونصف، وعدم تناول كميات كبيرة من الطعام في وقت واحد.