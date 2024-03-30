دعاء اليوم العشرين من رمضان 2024.. اللهم اجعلنا من المتقين

شهر رمضان شهر الدعاء والاستجابة، ففيه تُفتح أبواب السماء، ويُستجاب الدعاء، فهو فرصة للتضرع إلى الله تعالى، ونستعرض دعاء اليوم العشرين من رمضان ويفضل أن نحيي الشهر بالإكثار من الدعاء في جميع الأوقات، وبأدعية مأثورة، وبما فيه خير الدنيا والآخرة، فشهر رمضان فرصة عظيمة للفوز برحمة الله ومغفرته.

دعاء اليوم العشرين من رمضان 2024

ووفقا لحديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم، رواه الترمذى وابن ماجه.

ونشرت دار الإفتاء المصرية، عددا من الأدعية التي يستحب ترديدها في اليوم العشرين من رمضان: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

أدعية مستحبة يوم 20 رمضان 2024

ويفضل أن نقول في دعاء اليوم العشرين من رمضان، اللهمّ اجعلنا في هذا اليوم من المُتّقين المُخلصين لك، المُقربين المُحِبّين لِرسولِكَ، المُوفّقين لطاعتِكَ، المُستجيبين لدعوتِكَ، المُحْسِنِين إلى عبادِكَ، اللهم ارزقني فيه: الصبر على طاعتِكَ، الشكر على نعمِكَ، الرضا بقضائِكَ، الإخلاص في عبادتِكَ، الصدق في قولِي، الحياء منك ومن عبادِكَ.

اللهم اغفر لي ذنبي، واعصمني من خطأي، وطهّر قلبي من النفاق، وستر عيوبي، واجعلني من المُتّقين، اللهمّ اجعل سعيي فيه مشكوراً، وذنبي فيه مغفوراً، وعَمَلي فيه مقبولاً، وعيبي فيه مستوراً، وارزقني فيه فضل ليلة القدر، واصرف عني فيه شرّ ما قضيت، ويسّر فيه أمري من عسر إلى يسر، اللهمّ اجعلني فيه من المُتّقين المُخلصين.

كما يمكن ترديد اللهمّ اجعلني في هذا اليوم من المُفلحين المُنجحين، الذين وفّقتهم لطاعتِكَ، وزكّيت نفوسَهم بالهدى، وهديتهم إلى صراطِكَ المستقيم، اللهمّ اجعلني فيه من المُؤمنين المُقْبلين على طاعتِكَ، الذين آمنوا بآياتِكَ، واتبعوا رسولَكَ، وعملوا الصالحاتِ.

أعمال مستحبة يوم 20 رمضان 2024

قالت دار الإفتاء، إن هناك أعمال مستحبة في رمضان ، حيث كان النبي -صلى الله عليه وسلم-، يجتهد في عبادة الله عز وجل خلال هذه الأيام العشر.

وقالت دار الإفتاء: «ينبغي للمسلم أن يجد ويجتهد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان بكثرة الصلاة وقراءة القرآن والذكر والاستغفار بقصد التعرض لعفو الله ورحمته ورضوانه ، وأيضاً لعله يوافق ليلة القدر فلا يشقى بعدها أبداً».

ويعد الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال المستحبة، ومن الأدعية التي يمكن ترديدها: «اللهمّ اجعلني فيه من المُسْتَغفرين، الذين يستغفرون الله بالأسحار، اللهمّ اجعلني فيه من الشاكرين، الذين يشكرون الله على نعمِهِ، اللهمّ اجعلني فيه من الذاكرين، الذين يذكرون الله كثيراً، اللهمّ اجعلني فيه من المُحْسِنِين، الذين يُحْسِنون إلى عبادِكَ، اللهمّ اجعلني فيه من المُتّقين المُخلصين، اللهمّ صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهمّ استجب دعائي».