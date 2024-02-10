أفضل أدعية أول ليلة من شعبان.. اللهم بلغنا رمضان

أفضل أدعية أول ليلة من شعبان، من الأمور التي يحرص عليها المسلمون، بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الأحد، هو أول أيام شهر شعبان 1445هـ، إذ يعد شهر شعبان من الأشهر المباركة التي يستحب فيها الإكثار من الطاعات تقربًا إلى الله عز وجل، من بينها الدعاء، والصيام، فشهر شعبان أيامه مباركة يستجاب فيها الدعاء.

أفضل أدعية أول ليلة من شعبان

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أفضل أدعية أول ليلة من شعبان، فقد جاء عن النبي عند رؤية هلال شهر شعبان، إنه قال: «اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله».

أدعية أول ليلة من شعبان

وفي إطار الحديث عن أفضل أدعية أول ليلة من شعبان، فهناك عدد من الأدعية التي يمكن ترديدها في أول ليلة من شعبان، بحسب ما نشرته دار الإفتاء المصرية، من بينها:

ـ «اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان».

ـ «اللهم يا مسهل الشديد، يا ملين الحديد، يا منجز الوعيد، يا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجنا جميعاً من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

ـ «اللهم أرزقنا جميعاً زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفواً عند الحساب، وأمان من العذاب، ونصيباً من الجنة».

أدعية أول شعبان

واستكمالا للحديث عن أفضل أدعية أول ليلة من شعبان، يمكن ترديد الأدعية التالية في الليلة الأولى من شعبان:

ـ اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّه.

ـ اللهم صلّ صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله.

ـ اللهم ارزقنا تاج التقوى والصلاح وأرشدنا لسبيل الهداية والفلاح.

ـ اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم اعف عنا.