أدعية رمضان 2024.. اللهم أهل علينا شهرك المبارك

يكثر المسلمون من ترديد الأدعية في هذه الأيام، استعدادا لشهر رمضان المبارك، لما فيها من ثواب كبير وفضل عظيم، وأملا في الخروج من هذه الأيام بأكبر حصيلة من الأعمال الصالحة، ومن بينها أدعية رمضان 2024.

أدعية رمضان 2024

ولا توجد أدعية خاصة لرمضان 2024، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، حسبما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، لذلك يمكن ترديد أدعية رمضان 2024 بأي صيغة مناسبة.

تعرف على أدعية رمضان 2024

ويردد البعض في أدعية رمضان 2024 التالي:

- اللهم بلغنا شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام.

- اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وسجودنا وركوعنا.

- اللهم أهل علينا شهرك المبارك في أتم الصحة والعافية والستر والرضا نحن وجميع المسلمين.

- اللهمَّ اجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام.

ويقول البعض في أدعية رمضان 2024 الصيغ التالية:

- اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا.

- استغفر الله العظيم وأتوب إليه.

- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

- اللهم اهدنا وأصلح بالنا، وقنا عذاب النار.

- «اَللّهُمَّ اجْعَل لنا في هذا الشهر نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِنا فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذ بنواصينا إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ، بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين».