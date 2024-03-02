التعليم العالي: المستشفيات الجامعية استقبلت 10 آلاف مريض أجنبي في 2023

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إن السياحة العلاجية أصبحت في غاية الأهمية، مشيرا خلال فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أن التركيز من خلال وزارة التعليم العالي التدريب الشامل وليس التدريب الطبي فقط.

10 آلاف مريض أجنبي في 2023

شدد عاشور على أهمية المستشفيات الجامعية التي لها أهمية كبيرة في هذا النوع، مشيرا إلى استقبال أكثر من 10 آلاف مريض أجنبي خلال العام الماضي.

أضاف وزير التعليم العالي: «نسعي جميعا الي جعل مصر في جعلها واجهه مهمة للسياحة العلاجية مما ينعكس علي الأقتصاد المصري، وتعظيم الشراكات مع الكليات الدولية والتي لها برامج في السياحة الصحية والمشاركة في المؤتمرات الدولية لأن هذه الشراكات تشمل نقل الخبرات بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية وتدريب الطلاب».

السياحة الصحية ليست مجرد فرصة

وأشار الدكتور محمد أيمن عاشور إلى أن السياحة الصحية ليست مجرد فرصة للسياحة فقط في مصر، بل التزام مننا جميعا بالرعاية الصحية وتقديم رعاية طبية عالمية وعلى أعلى جودة للعالم وتسويق التعاون مع كافة المؤسسات الدولة المصرية .

الجدير بالذكر أن المؤتمر يشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء والخبراء في المجالس السياحي والمجال الطبي وحضور عدد من ممثلي الدول العربية، المؤتمر الدولي للسياحة الصحية على مدار يومين متتاليين بالعاصمة الإدارية الجديدة.