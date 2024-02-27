«التعليم العالي»: تخصيص 5% من منح المتفوقين بالجامعات الأهلية لطلاب «STEM»

ترأس أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وماهر مصباح أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وأكّد عاشور الاهتمام والدعم الكبير الذي تُقدمه القيادة السياسية للجامعات الأهلية، لافتا إلى أنها تمتلك زخمًا من الخبرات الأكاديمية والبحثية والكوادر البشرية التي يمكن الاستفادة منها في تنمية المجتمع ودعم المشروعات التنموية بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التكامل داخل منظومة التعليم العالي المصرية، والتوسع في الشراكات الدولية للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة.

الجامعات الأهلية

وشدد على ضرورة أن تتقدم الجامعات الأهلية بخطط عملها؛ لتقييمها ومتابعتها والوقوف على معدلات التقدم في تنفيذها لخططها التعليمية، وضمان حسن انتظام العملية التعليمية بها.

وصرح عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس وافق على تخصيص نسبة 5% من المنح المُخصصة للطلاب المُتفوقين التي تقدمها كل جامعة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

وأضاف المتحدث الرسمي أنَّ المجلس وافق على اعتماد اللوائح الخاصة والسير في إجراءات بدء الدراسة ببرنامج نظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني بكلية الآداب بجامعة بني سويف الأهلية.

كما وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة لدرجة البكالوريوس في برنامج "إدارة الأعمال الرياضية بمجال العلوم الإدارية" بكلية العلوم الإدارية جامعة الجلالة الأهلية.

وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة ببرنامج بكالوريوس علوم التمريض بنظام الساعات المُعتمدة بكلية التمريض، وبرنامج بكالوريوس الهندسة في تخصصي الهندسة الميكانيكية بقسم هندسة المواد وإدارة التصنيع، والهندسة الكهربية بقسم هندسة الحاسوب بالمسارات التالية: الحوسبة السحابية، والحوسبة عالية الكفاءة، والأمن السيبراني، بجامعة المنوفية الأهلية.

كلية التمريض

وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة بكلية التمريض بنظام الساعات المعتمدة بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

وافق المجلس على بدء الدراسة ببرنامج اللغة الفرنسية والترجمة، وبرنامج اللغة الإنجليزية والترجمة بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية والسير في إجراءات بدء الدراسة لدرجة البكالوريوس بكلية طب الأسنان جامعة أسيوط الأهلية.

وافق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة العلمين الدولية وكلية آل مكتوم للتعليم العالي باسكتلندا.

حضر الاجتماع، أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وعبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، ومحمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وهيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، وشريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، وعادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.