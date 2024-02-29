وزير التعليم العالي يبحث دعم للطلاب السودانيين بالجامعات المصرية

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلم، السفير محمد عبدالله التوم سفير دولة السودان بالقاهرة، وبكري نعيم المنصور ممثل الجالية السودانية بمصر، والدكتور مرتضى علي المستشار الثقافي السوداني بالسفارة السودانية بالقاهرة، أمس بحضور إيهاب فرج مدير عام الإدارة العامة للطلاب الوافدين بالوزارة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

حرص مصر على دعم السودان في ظل الأوضاع الحالية

وأكّد وزير التعليم العالي حرص مصر على دعم السودان الشقيق، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها السودان، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير جميع سبل الدعم للطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية، موضحًا أنَّ هذا العام فقط التحق أكثر من 10 آلاف طالب سوداني بالجامعات المصرية.

تناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الجامعات السودانية والمصرية في شتى المجالات التعليمية والبحثية، وإمكانية تيسير إجراءات تحويل الطلاب السودانيين لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، سواء على مستوى المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا، بالإضافة إلى إمكانية إتاحة الفرص التدريبية للطلاب السودانيين.

وأكّد عاشور دعمه للطلاب السودانيين ومساندتهم في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها دولة السودان، مؤكّدًا تيسير إجراءات التحاق الطلاب السودانيين للدراسة بالجامعات المصرية حفاظًا على مستقبلهم وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها في مصر.

ومن جهته، وجه السفير السوداني الشكر لمصر على دعمها للسودان في شتى المجالات خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر والسودان، مثمنًا موقف مصر من استقبال السودانيين القادمين من السودان بسبب الأزمة الراهنة ومعاملتهم بكل حب واحترام.