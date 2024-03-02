«التعليم العالي»: غلق أكاديمية وهمية في المنوفية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة «أوبك أكاديمي»، الموجودة في شارع مجمع الكليات، الطابق الخامس، في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتزعم قبول دفعات من الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – مهني»، والثانوية العامة والأزهرية في الأقسام التالية: (التمريض – المساحة والخرائط – الضيافة الجوية – السياحة والفنادق – إدارة الأعمال – الصحافة والإعلام – تكنولوجيا المعلومات – المختبرات)، كما تروج لنفسها بأنها تعطى شهادات معتمدة من جامعة حكومية، وموثقة من الخارجية، بالإضافة للتدريب العملي بالمستشفيات وشركات المقاولات الهندسية وشركات البترول، وتزعم أن الدراسة بمقر الكلية المتخصصة، ولمدة سنتين مكثفتين فى عام دراسي واحد.

تكثيف حملات لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة القادمة

ووجه الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الأستاذ السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

الكيانات الوهمية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.