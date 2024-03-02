تحرك عاجل من النيابة العامة في قضية «طالبة العريش» نيرة صلاح

للوقوف على أسباب الوفاة فور إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة «نيرة صلاح» الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، بادرت بتحقيق الواقعة قضائيًا بسؤال والدي المجني عليها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن بالجامعة.

واستمعت إلى الضابط مجري التحريات وناظرت الجثمان وارفق تقرير مفتش الصحة وانتهت كافة التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية، ومن ثم صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها، إلا أنه إزاء ما تم تداوله إعلاميًا وبمواقع التواصل الاجتماعي، قامت نيابتا استئناف المنصورة والإسماعيلية بإعادة فتح التحقيقات في الواقعة، إذ تم إعادة سؤال والدي المجني عليها وشقيقتها والذين قرروا أنه إزاء ما تم تداوله بخصوص وفاة نجلتهم فإنهم يتشككون في وجود شبهة جنائية في الواقعة، ومن ثم أصدرت النيابة العامة قرارًا باستخراج جثمان المجني عليها وتشريحه لبيان سبب الوفاة.

وجرى صباح اليوم استخراج الجثمان وتشريحه كما تم استدعاء كل من أشارت إليه وسائل التواصل الاجتماعي وتحريات الشرطة، أن له صلة بالواقعة سواء من نسب إليه ثمة اتهام أو لديه معلومات عن الواقعة، وجار سؤالهم وكذا فحص الهواتف الخلوية الخاصة بكل متهم وتفريغ محتواها، وكذا تفريغ الكاميرات الخاصة بالمدينة الجامعية بالعريش، وجار استكمال التحقيقات بورود تقرير الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الواقعة وسبب الوفاة.