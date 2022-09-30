إنقاذ فتاة من الغرق في العريش.. «حالتها مستقرة»

أكد مصدر طبي في مستشفى العريش العام بشمال سيناء، إنقاذ فتاة تعرضت للغرق في مياه البحر بساحل مدينة العريش.

وقال المصدر إن سيارة إسعاف نقلت فتاة عشرينية إلى قسم الاستقبال والطوارئ مصابة بضيق تنفس نتيجة غرقها في مياه البحر نتيجة السباحة، وتم عمل الإسعافات الأولية لها حتى تعافت واستقرت حالتها.

إخطار بإنقاذ فتاة من الغرق في العريش

وكانت مديرية أمن شمال سيناء تلقت إخطارا بوصول فتاة عشرينية إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى العريش العام، نتيجة غرقها بمياه بحر العريش، وتم سؤال الأهالي من شهود الواقعة واستجواب الفتاة، وتحرير المحضر اللازم.

مصرع شاب غرقا في ساحل العريش

يذكر أن شابا لقي مصرعه غرقا أمس في ساحل بحر المساعيد غرب العريش، وذلك أثناء السباحة، وتم انتشال جثته بعد 4 ساعات من الغرق، بعد أن جرفه التيار الى الداخل، وتعذر اللحاق به من قبل فريق المنقذين البحريين

وتبين من التحريات أن الشاب الغريق يدعى «عمرو كمال عابد»، 17 عاما، وطالب بالثانوية العامة، ولقي مصرعه بعد أن توقفت عضلة قلبه عن العمل نتيجة شرب ماء كثيف أدى إلى انسداد الجهاز التنفسي