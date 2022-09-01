غرق فتاة أثناء السباحة في بحر العريش.. ومديرية الشباب تحذر من تقلبات الأمواج

استقبل مستشفى العريش اليوم، جثة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا غرقت بمياه البحر قبالة المساعيد بساحل بحر العريش.

وقال مصدر طبي إن فتاة تدعى «م. أ» 15 عامًا، وصلت إلى قسم الاستقبال والطوارئ جثة هامدة، بعد غرقها في ساحل بحر العريش أثناء السباحة بالبحر.

حالة اختناق أدت لوفاة الفتاة

وأضاف المصدر الطبي أن توقف عضلة القلب نتيجة الاختناق المائي هو السبب الرئيس في وفاة الفتاة، التي تم وضعها في مشرحة مستشفى العريش العام لحين تصرف النيابة واستخراج تصريح الدفن.

وفى السياق ذاته، تعتبر حالة الغرق اليوم هي حالة الغرق الثالثة خلال أسبوع بساحل بحر العريش وبحر الشيخ زويد، حيث غرق شاب في بحر العريش قبالة منطقة الأيوبي من أقل من أسبوع، وتم دفنه بعد أن فشلت جميع المحاولات الطبية لإسعافه وعلاجه.

غرق شاب صغير أثناء السباحة ببحر الشيخ زويد

في سياق منفصل، غرق شاب آخر من الشيخ زويد بعد أقل من ساعتين على وفاة شاب العريش، وتم نقله الى مستشفى الشيخ زويد المركزي، وتم دفنه بعد الحصول على إذن النيابة واستخراج تصريح الدفن.

وكان المرصد المناخي بمجلس مدينة الشيخ زويد أعلن في بيان له أن هناك تقلبات مناخية تؤدى إلى ارتفاع أمواج البحر، وهبوب رياح عكسية، ودوامات تؤثر على حركة السباحة في البحر.

تحذيرات من السباحة بسبب التقلبات المناخية

وحذرت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء في بيان لها قبل أسبوع، من وجود تقلبات في حركة الأمواج والمياه بالبحر أدت إلى تكاثر الدوامات المفاجئة، والتي بدورها تؤدي إلى الغرق.