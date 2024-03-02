كيف تتجنبين مصير صابرين في مسار إجباري؟.. علامات تدل على خيانة الزوج

الخيانة الزوجية من أهم القضايا الاجتماعية التي يناقشها مسلسل مسار إجباري ضمن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2024، إذ يسلط العمل الفني، الضوء على كيفية مواجهة تلك المشكلة وكيف تتعامل الزوجة حال معرفتها بخيانة شريكها، وهو ما كشفته الفنانة صابرين في البرومو التشويقي للمسلسل.

مناقشتها ضمن سباق الدراما الرمضانية 2024، إذ تبين خلال طرح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرمو التشويقي لمسلسل مسار إجباري تعرض الفنانة صابرين للخيانة من زوجها، والتي تُجسد دور والدة الفنان عصام عمر.

الفنانة صابرين تجسد دور والدة الممثل الشاب عصام عمر، التي تكتشف خيانة زوجها لها، ومن خلال التقرير التالي، نستعرض 5 علامات تدل على خيانة شريك الحياة، حتى تتجنب الزوجة مصير صابرين في مسلسل مسار إجباري، بحسب ما شرحته الدكتورة ريهام عبد الرحمن، أخصائية إرشاد نفسي وأسري لـ«الوطن».

علامات تكشف خيانة الزوج

- تجنب التواصل

إذا بدأ الزوج في تجنب التواصل مع شريكة حياته بشكل مفاجئ، فقد يكون ذلك علامة على خيانته لها، ويلجأ لأسلوب التجنب حتى لا يضطر إلى مواجهة تساؤلات حول مكان وجوده أو من كان برفقته أو تجنب الشعور بالذنب.

وهناك عدة علامات تدل على رغبة الزوج في تجنب شريكة حياته، منها عدم الاستجابة لحديثها في أثناء التواصل، كما يبدو شاردًا أغلب الوقت، ويرفض الذهاب معها إلى أي مكان.

الكذب في كل شيء

يُعتبر الكذب من أكبر المؤشرات على حدوث الخيانة الزوجية، ومن العلامات التي تُظهر كذب الرجل على شريكة حياته، هو تحوله إلى شخص غامض لا يتحدث كثيرًا بخلاف ما كان عليه من قبل، وزيادة توتره وقلقه عندما تسأله الزوجة عن أي شيء يخص حياته، كما يظهر التوتر على أصدقائه حينما تتواجد الزوجة معه في أي مكان.

البُعد عن المنزل فترات طويلة

إذا لاحظت الزوجة، غياب شريك حياتها فترات طويلة عن المنزل، والتحجج بالخروج بعد مواعيد عمله على غير المعتاد، فقد يشير ذلك إلى خيانته، وستلاحظ الزوجة ردوده الغامضة على أسئلتها بخصوص الأماكن التي يذهب إليها بعد العمل.

زيادة الاهتمام بالمظهر

يٌعتبر اهتمام الزوج بنفسه ومظهره بشكل متزايد، من علامات خيانته لشريكة حياته، وسيلاحظ ذلك من خلال ارتداء ملابس بأسلوب جديد عليه، والاهتمام بشراء ملابس جديدة، بجانب ارتداء ملابس لم ترها الزوجة من قبل.

تغير في استخدام التكنولوجيا

عندما يتعذر وصول الزوجة إلى شريك حياتها خلال أوقات معينة من اليوم، ربما يشير ذلك إلى خيانته لها، وقد تلاحظ أيضًا تغيير كلمة مرور هاتفه وعدم الإفصاح عنها، كما تلاحظ تسلله من وقت لآخر بهاتفه للرد على المكالمات الهاتفية بصوت منخفض، مع حرصه على مسح رسائل الواتساب وغيرها من التطبيقات أولًا بأول.

وفيما يتعلق بالتصرف الصحيح للزوجة عند اكتشاف خيانة زوجها، قالت «عبدالرحمن»، إنه ينبغي عليها التأكد أولًا قبل اتخاذ أي رد فعل مندفع، وإذا تأكدت لابد أنّ تتحاور مع شريك حياتها بشكل مباشر وتسأله عن سبب ما بدر منه في حقها، خاصة إذا كانت الخيانة متكررة: «لا مبرر للخيانة ولكن لا بد للزوجة أنّ تسأل نفسها أيضًا هل هي مقصرة في حقه أم لا؟ هل تعطية الاهتمام اللازم أم لا؟»، وفي حال لم يستطع الزوجان الوصول إلى حل مُرضي لا بد من الاستعانة بشخص مقرب من الأهل أو متخصص في الإرشاد النفسي والأسري لحل الأزمة فيما بينهما.