أحمد داش من هواية كرة القدم إلى بطل مسلسل مسار إجباري

مواهب كثيرة يمتلكها الفنان أحمد داش، فقبل اتجاهه إلى التمثيل بدأ حياته لاعب كرة قدم ثم موديل إعلانات ثم ممثلا وصل إلى العالمية باشتراكه في مسلسل Moon Knight، وخلال رحلته الفنية القصيرة تنوعت أدواره بين الإثارة والأكشن والدراما الاجتماعية، ويخوض السباق الرمضاني لعام 2024، من خلال مسلسل «مسار إجباري».

وتدور أحداث مسلسل «مسار إجباري»، الذي يعرض على شاشات الشركة المتحدة، حول الشابين «حسن» و«حسين»، اللذين يكتشفان سرًا خطيرًا، يؤدي إلى تصاعد الأحداث في إطار اجتماعي «لايت».

مسلسل «مسار إجباري» 15 حلقة فقط

مسلسل «مسار إجباري» مكون من 15 حلقة فقط، ومن بطولة الفنان أحمد داش، والفنان عصام عمر، وكوكبة من الفنانين، أبرزهم صابرين، بسمة، رشدي الشامي، محسن منصور، جوري بكر، والعمل من إخراج نادين خان، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، ومينا بباوي.

وكان الفنان أحمد داش يلعب كرة القدم، وهو في عمر الـ6 سنوات، واستمر في ذلك حتى أتم الـ15 عامًا، وبعدها اتجه إلى الإعلانات ثم التمثيل، بحسب حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «أون»، قائلًا: «في يوم كنت عامل شعري كيرلي فاختاروني أعمل إعلانات، وبعدين عملت كاستنج وطلعت في فيلم لا مؤاخذة».

جعفر العمدة وMoon Knight

أثبت الفنان أحمد داش موهبته على مدار الأعوام الماضية، فكان آخر عمل له في مسلسل «جعفر العمدة»، بطولة الفنان محمد رمضان، ولعب دورًا محوريًا، دارت حوله أحداث المسلسل، كما استطاع أن يصل للعالمية بالمشاركة في مسلسل Moon Knight.

ويبدأ ظهور الفنان أحمد داش في مسلسل Moon Knight، في الحلقة الثالثة، إذ تدور أحداث العمل الدرامي، حول بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهوية الانفصالية، وبعض المشاهد الخيالية، في قدرة البعض على منح قوى خارقة من إله القمر المصرى، والتي تلعب قوى الخير والشر.