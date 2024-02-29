مسلسل مسار إجباري يُعيد أحمد داش للمنافسة في دراما رمضان

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، تقريرا عن مسلسل مسار إجباري، بطولة أحمد داش وعصام عمر، الذي يعرض في رمضان 2024.

مسلسل مسار إجباري درامي اجتماعي

قال التقرير، إن مسلسل مسار إجباري درامي اجتماعي سنراه ضمن موسم دراما رمضان 2024، بطولة أحمد داش وعصام عمر، إضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم الفنانين.

مشاركة أحمد داش وعصام عمر

أكد التقرير أن أحمد داش عاد لينافس في الموسم الرمضاني الجديد بعد النجاح القوي الذي حققه في الموسم السابق بمسلسل «جعفر العمدة»، مع محمد رمضان، وعصام عمر عاد وبقوة بعد نجاحه في مسلسل «بالطو».

قصة مسلسل مسار إجباري

أوضح أن هناك إجماعا من النقاد على نجاح المسلسل، لأن القصة تدور حول اثنين من الشباب يعيشان في منطقة شعبية، ويخوضان معركة الحياة معا، وبعد فترة يكتشفا أنهما أخان لأب واحد.