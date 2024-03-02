وزير الزراعة: 23 مليون دولار حجم المشروعات بالتعاون مع «الفاو» في 4 سنوات

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والوفد رفيع المستوي المرافق له بحضور بعض قيادات الوزارة، وبحث معه أفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة القادمة.

علاقات التعاون مع الفاو

وأكد وزير الزراعة، في بيان، اليوم السبت، أن منظمة الفاو تسهم في مشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي في مصر، لافتًا إلى أن علاقات التعاون معها بدأت منذ تأسيسها، حيث كانت مصر واحدة من أوائل الدول الأعضاء التي أقرت واعتمدت منظمة الأغذية والزراعة كمنظمة تابعة للأمم المتحدة تعنى بتحسين إنتاج الغذاء في العالم والقضاء على الفقر والجوع.

وأشار «القصير»، إلى مشروعات التعاون المشترك مع الفاو خلال الفترة من عام 2018 - عام 2022 من خلال اتفاق الإطار القطري السابق بإجمالي ميزانية بلغت 32 مليون دولار، مضيفا أنه تم بالفعل تنفيذ 38 مشروعا في قطاعات تطوير الري الحقلي، صحة الحيوان، دعم صغار المزارعين، الأمراض النباتية والحيوانية، التنمية الريفية، التغيرات المناخية، الأمان الحيوي في الأسماك وغيرها.

تنفيذ 7 مشروعات

ولفت إلى اتفاق الإطار القطري الحالي في الفترة من عام 2023 - عام 2027 بميزانية إجمالية تُقدر بنحو 71 مليون دولار لتنفيذ مشروعات دعم فني في عدد من المجالات والأنشطة الزراعية، والذي تم التوقيع عليه اليوم بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه جاري حاليًا تنفيذ 7 مشروعات في مجالات: تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر لصغار منتجي الألبان، زيادة الإنتاج الزراعي المستدام وتحسين الأمن الغذائي، التكيف المناخي، الإدارة المستدامة لدودة الحشد الخريفية، إكثار وتشجيع البذور والهجن المحلية في مصر، إنتاج شتل قصب السكر، تحسين سبل العيش المستدام والتنمية الإقليمية في جنوب سيناء.

ولفت إلى انضمام مصر إلى مبادرة «بلد واحد منتج واحد»، حيث تقدمت مصر بمنتج التمور، وذلك اتساقًا مع المشروع القومي ل رئيس الجمهورية لزراعة 2.5 مليون نخلة وتحسين سلاسل القيمة لهذا المنتج الهام لزيادة معدلات تصدير مصر من التمور حيث تنتج مصر نحو 1.8 مليون طن/ عام، لافتا إلى دعم مصر لمبادرة يدًا بيد، والتي أطلقها المدير العام للفاو في عام 2019 والتي استهدفت رفع معيشة الفرد بالمناطق الريفية.

مدير الفاو: مصر لديها قيادة حكيمة استطاعت التعامل بحكمة مع الصراعات في المنطقة

ومن جهته، أعرب شو دونيو المدير العام للفاو عن سعادته بوجوده في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تؤكد على التطور الذي شهدته مصر في جميع المجالات، وأنها تسير على الطريق الصحيح بفضل وجود قيادة حكيمة ممثلة في الرئيس السيسي الذي استطاع التعامل بحكمة مع الصراعات التي تشهدها المنطقة والعالم.