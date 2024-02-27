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دراما المتحدة

«يونسيف»: مليون طفل في غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد

كتب:

منى صلاح
05:04 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024
يونيسف- ارشيفية

يونيسف- ارشيفية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أنَّ مليون طفل في غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويواجهون كارثةً صحيةً، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت منظمة يونيسف: «نحتاج إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكلٍ آمنٍ وغير مُقيّد للسكان المتضررين أينما كانوا في قطاع غزة».

وأكدت أن أكثر من 95% من الأسر في غزة قلّصت حصة البالغين من الطعام لضمان حصول الأطفال على وجبات أكثر.

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بقلم منى صلاح