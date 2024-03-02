أمريكا تنفذ أول عملية إسقاط جوي لمساعدات على غزة.. تعرف على محتواها

أعلنت واشنطن تنفيذ أول عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية لأهالي قطاع غزة اليوم السبت، وشملت 66 حزمة من المساعدات على غزة، وفقًا لما أعلنته وكالة «رويترز».

ونفذت واشنطن المساعدات بـ3 طائرات من نوع C-130، وشملت إسقاط 35 ألف وجبة، وهي عبارة عن وجبات غذائية ولا تشمل مياه أو إمدادات طبية.

بايدن: المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع ليست كافية

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن واشنطن ستبذل قصارى جهدها لتوصيل مساعدات إضافية إلى غزة، والتي تتعرض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي وعملية طوفان الأقصى التي شنتها الفصائل الفلسطينية على مستعمرات غلاف غزة.

وأشار «بايدن» إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع ليست كافية على الإطلاق، كما أكد أنه يجب دخول مئات الشاحنات لإغاثة الأهالي في غزة، وأن واشنطن ستصر على أن تسهل إسرائيل دخول المزيد من الشاحنات.