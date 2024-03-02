بـ260 جنيها.. «زراعة بورسعيد» تطلق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، عن مبادرة لتخفيض اللحوم البلدية لتصل إلى 260 جنيها للكيلو، وتستمر خلال شهر رمضان الكريم، وذلك ضمن مبادرات المديرية لتقديم سلع غذائية ولحوما بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقال كريم زرد، مشارك في مبادرة مديرية الزراعة ببورسعيد لتخفيض اللحوم، إنه يشارك باستمرار في مبادرات لتخفيض أسعار اللحوم البلدية للتيسير على أهالي بورسعيد.

وأضاف، أن هناك تخفيضات أيضا على اللحوم المصنعة منها السجق والبرجر والكفتة.

أسعار اللحوم في مبادرة مديرية الزراعة

واستعرض زرد، أسعار مبادرة تخفيض اللحوم التابعة لمديرية الزراعة وتستمر خلال شهر رمضان، وجاءت كالتالي:

كيلو اللحوم بالعظم 260 جنيها.

لحم مشفى 340 جنيها.

كيلو مفروم أحمر 260 جنيها.

كيلو كبدة.

بلدي 360 جنيها.

كيلو لحم علف 260 جنيها.

وأوضح كريم، أن هناك فرعين ضمن مبادرة مديرية الزراعة داخل المديرية وبشارع أسوان بحي المناخ، برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور حسني عطية وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد.

نصائح عند شراء اللحوم

وأكد تاجر اللحوم، أن اللحوم كلها طازجة وطالب الأهالي بشراء اللحوم من جزار أو منفذ بيع موثوق به مراقب من مديرية التموين، وأن تكون اللحوم وردية اللون والدهون ناصعة البياض والأختام واضحة على اللحوم بالإضافة إلى أن ملمس اللحوم غير مخاطية أو منداة أو هلامية.

وأشار إلى استمرار العروض، مع عمل عروض بهدايا خلال الشراء مثل سحب على لحوم هدية أو بطة رمضان، فمن المعروف أن أهالي بورسعيد يحرصون على تناول البط أول أيام شهر رمضان.