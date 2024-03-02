وزارة العمل تعلن توافر 155 وظيفة للشباب في بورسعيد.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة العمل المصرية وظائف خالية في عدد من المحافظات بينها بورسعيد، وأوضح بيان نشرة التوظيف، اليوم، وجود 2674 وظيفة خالية في 32 شركة خاصة في 10 محافظات، بينها 155 وظيفة في بورسعيد.

وقال حسن شحاتة وزير العمل، إن الوظائف الحالية توفر فرصًا للشباب بينهم «ذوي الهمم» برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي، والاستفادة من الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

ووجه وزير العمل جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف في المحافظات بينهم بورسعيد، وإرسال تقرير لوزارة العمل يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، والمصداقية في الوظيفة وفي تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه.

وظائف محافظة بورسعيد

وأوضح بيان وزارة العمل أن الوظائف المتاحة للشباب وتضم 155 وظيفة لشركتين بالمنطقتين الحرة للاستثمار والصناعية جنوب بورسعيد، وأعلنت تفاصيل هذه الوظائف وهي:

وظائف شركة بالمنطقة الحرة العامة جنوب بورسعيد بالرقم التأميني 2444496 والمدير المسؤول محمد مختار عن حاجتها إلى:

50 عامل خياطة

5 فنيين صيانة ماكينات

شروط الحصول على وظائف خالية

أما شروط الحصول على الوظائف الخالية فهي:

أن يكون العامل حاصل على مؤهل متوسط من الجنسين

السن من 18 إلى 40 سنة ويحدد الراتب حسب المقابلة مع التأكيد على توفير تأمين صحي واجتماعي ووسائل انتقال من وإلى العمل.

كما أعلنت شركة للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد بالرقم التأميني 1204817 حاجتها إلى:

50 عامل خياطة

50 عامل مكوي

ويشتغل في الوظيفة أن يجيب العامل القراءة والكتابة والسن من 18 إلى 40 سنة ويحدد الراتب حسب المقابلة.

طريقة التقديم للوظائف الخالية

أعلنت وزارة العمل أن التقديم للوظائف الخالية خلال شهر مارس الجاري 2024 عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت أو مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع بيان الوظيفة.