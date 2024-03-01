تخفيض 160 جنيها في اللحوم.. خصومات جديدة على أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان

شهدت أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2024 انخفاضًا جديدًا في الأسعار، إذ زفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشرى للمواطنين في جميع المحافظات، بتخفيض أسعار اللحوم، والأرز، والزيت في مختلف فروع معارض أهلًا رمضان التي جرى افتتاحها في المحافظات، وانخفض سعر كيلو اللحوم بمقدار 160 جنيهًا تقريبًا، فيما فقد سعر كيلو الأرز نحو 3 جنيهات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حدوث تخفيضات جديدة في أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان 2024 بجميع المحافظات، فضلًا عن أسعار الأرز، والسكر، والزيت، فضلًا عن أسعار اللحوم اليوم بداخل معارض أهلا رمضان.

أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان

وجاءت أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2024 بجميع المحافظات، بعد إعلان وزارة التموين تخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية واللحوم كالتالي:

- أسعار الأرز اليوم في معارض أهلا رمضان 2024.. سجل 29 بدلًا من 32 جنيها.

- أسعار الزيت اليوم في معارض أهلا رمضان 2024.. سجل 70 بدلًا من 98 جنيهًا.

- أسعار اللحوم السوداني اليوم في معارض أهلا رمضان 2024.. بلغ 250 جنيها بدلًا من 300 جنيه.

- أسعار اللحوم الطازجة اليوم في معارض أهلا رمضان 2024.. بلغ 320 بدلًا من 480 جنيها.

افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 أرض المعارض

وجرى افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 أرض المعارض، الأربعاء المنصرم، على مساحة 6 آلاف متر، إذ يضم 124 جناحًا لعددٍ من الشركات، حيث يفتح أبوابه أمام المواطنين بدءًا من الساعة 11:00 صباحًا وحتى 10:00 مساءً، وذلك حتى يوم 10 مارس المقبل، وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية، وياميش رمضان بأسعار مخفضة أمام المواطنين.

عنوان معرض أهلا رمضان مدينة نصر

وفيما يخص عنوان معرض أهلا رمضان مدينة نصر 2024 فإنّه يقع داخل مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض «أرض المعارض» على طريق النصر.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 القاهرة

وتنتشر أماكن معارض أهلا رمضان 2024 القاهرة في العديد من المناطق بمختلف أرجاء المحافظة إذ جاءت كالتالي: