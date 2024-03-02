«تضامن الإسماعيلية» توزع عبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، بإشراف الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن، عددا من العبوات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في عدد من القرى والعزب التابعة لها خلال الساعات الماضية.

وقالت مديرية التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي، إن توزيع عبوات المواد الغذائية جرى بالمشاركة مع الإدارات والوحدات الاجتماعية والرائدات الريفيات والجمعيات الأهلية للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وأكد الدكتور أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن في الاسماعيلية، أن توزيع العبوات الغذائية استهدفت مراكز التل الكبير والقصاصين، وأبوصوير وعدد من قرى مركز القنطرة غرب كمركز فايد.

سرعة تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية

وأضاف أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، وجها بسرعة تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية قبل بدء شهر رمضان المبارك، والمرور على جميع مدن ومراكز الإسماعيلية لتسليم العبوات لمستحقيها.

بحث توفير المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية قبل رمضان

وكان محافظ الإسماعيلية عقد اجتماعا تنسيقيا بحضور نائبه المهندس أحمد عصام ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، والتموين لبحث توفير المواد الغذائية وتوزيع العبوات على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية قبل شهر رمضان.

ووجّه بضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية خلال عملية التوزيع لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة.