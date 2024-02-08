«التضامن الاجتماعي»: 5 سيارات «خزان» لتوزيع المياه بقرى شمال سيناء

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء، أنه سوف يتم توزيع 5 سيارات فنطاس مياه عملاقة للقرى والتجمعات التي يتعذر إيصال المياه إليها.

وذكرت المديرية في بيان لها، أنها تسلمت هدية وزارة التضامن الاجتماعي لأهالي شمال ووسط سيناء، وهي عبارة عن 5 فناطيس مياه عملاقة، سيتم توزيعها على أهالي القرى، بناء على تعليمات الوزارة ومحافظة شمال سيناء.

بدوره أكد علي غيط، مدير التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء في بيان له، أن السيارات إهداء وزارة التضامن، بحسب متطلبات المناطق في وسط وشمال سيناء.

التوزيع للمناطق الأكثر احتياجا في قرى المحافظة

وأضاف غيط، أن عملية التوزيع سوف تكون للمناطق الأكثر احتياجا، وذلك بالتنسيق الكامل بين المديريات ورؤساء المدن ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، الذي شدد على وصول السيارات إلى القرى والتجمعات السكنية الصحراوية التي يتعذر وصول مياه الشرب لها.

وأضاف المحافظ، أن هناك تواصل دائم بين المحافظة، ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل حل المشكلات للأهالي، والعمل على مساعدة الأسر الأكثر احتياجا.