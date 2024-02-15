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«التضامن»: إطلاق برنامج «إقراض آمن» من بنك ناصر الاجتماعي قريبا

كتب:

كريم روماني
05:08 م | الخميس 15 فبراير 2024
وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن الاجتماعي

زفّت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة بشأن القروض من بنك ناصر الاجتماعي، موضحة أنه سيتم إطلاق برنامج «إقراض آمن» قريبا من بنك ناصر، موضحة أن الوزارة تُسهم في تجهيزات الفتيات المقبلات على الزواج.

خدمة الاستشارات الرقمية

وأشارت خلال مراسم إطلاق خدمة الاستشارات الرقمية «اسأل مودة»، إلى أن إجمالي المستفيدين من برنامج مودة قارب على المليون مستفيد، موضحة أنهم بمثابة مستقبل 4 ملايين فرد، مؤكدة أن أهم ما يميز البرنامج أنه حيوي.

وأوضحت أن البرنامج راعى أن يكون شاملاً ودامجاً لجميع الفئات أي وجود عدالة اجتماعية وتكافؤ فرص، موضحة أنه يخدم الأشخاص المقبلين على الزواج والمخطوبين والمتزوجين والأشخاص ذوي الهمم وجرى ترجمة البرنامج مرة بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية وتم إطلاق دليل لذوي الإعاقة البصرية بلغة برايل.

إجمالي الكوادر التدريبية بالبرنامج 1612

ونوهت بوجود 7 شبكات تدريبية وإجمالي الكوادر التدريبية بالبرنامج 1612 كادرا تدريبيا من جهات مختلفة كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات والمعاهد وأطباء صحة إنجابية وكوادر توعوية ببرنامج حياة كريمة في قرى قد تكون محرومة من المعارف أو من حق السؤال، فضلاً عن رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.