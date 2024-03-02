مهرجان الإسماعيلية.. مخرج فيلم «كازابلانكا»: تحضيرات العمل استغرقت 5 سنوات

أقيم عرض للفيلم التسجيلي «كازابلانكا»، اليوم بقصر ثقافة الإسماعيلية، والذي يشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة بمهرجان الإسماعيلية في دورته الـ25 دورة اليوبيل الفضي.

ندوة فيلم كازابلانكا بمهرجان الإسماعيلية

وعقب عرض فيلم كازابلانكا الذي كانت مدته 63 دقيقة، أقيمت ندوة أدارها الكاتب الصحفي حسام حافظ وبحضور المخرج الإيطالي أدريانو فاليرو، والذي روى تفاصيل حول الفيلم قائلا: «قصة الفيلم حقيقية والأمر بدأ عام 2016 عندما قابلت فؤاد بطل الفيلم وطلبت منه أن أقدم قصته وبقيت حتى عام 2022 أتابع تفاصيل قصته».

وتابع: «وكنت في البداية سأقدم الفيلم عن الهجرة لكن تفاصيل حكاية فؤاد جعلتني أغير الفكرة للحديث عن الحب وتأثيره في حياة الإنسان وظللت على مدار خمس سنوات أسجل حياة فؤاد لكن تصوير الفيلم استغرق أسبوعين».

أحداث قصة فيلم كازابلانكا

وتدور قصة فيلم كازابلانكا حول فؤاد رجل مغربي متخفي يعيش في إيطاليا لسنوات، يلتقي بدانيلا امرأة مدمنة مخدرات سابقة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة العليا، يبشر اللقاء بالحب، يسعيان لمساعدة بعضهما البعض على الاستشفاء والمضي قدما، لكن شعور فؤاد بعدم الانتماء يدفعه إلى حافة الهاوية هل يبقى مع دانيلا أم يعود إلى الدار البيضاء حتى إن كان ذلك يعني عدم العودة مجددًا؟.

تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدًا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي، ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة إذ انطلقت أولى دوراته عام 1991.