تفاصيل مهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية: الدورة 23 من 17 حتى 23 مارس

بدأت فاعليات المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة المقام حاليا في دار الاوبرا، بالسلام الجمهوري، ومن المقرر إقامة المهرجان في الفترة من 17 حتى 23 مارس المقبل، على أن يشهد تكريم المخرج الكبير خيري بشارة، تقديرًا لتاريخه السينمائي الحافل.

زينب عزيز تتحدث عن الدورة الجديدة من مهرجان الاسماعيلية

وقالت السيناريست زينب عزيز: «بالنسبالي دي الدورة الأولى اللي أكون موجودة فيها كرئيس المركز القومي للسينما، أنا وسعد هنداوي، رئاسة المركز القومي للسينما حاجة تقيلة مش سهلة لأن العالم بيخاطب السينما عن طريقنا، وهمه مهرجان الإسماعيلية حاجة صعبة».

وأضافت، «بكافح كرئيس المهرجان عشان يطلع بشكل أفضل، ووجهت الشكر لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومن حظي أنها فنانة وحاسة بينا وبحبنا لشعبنا وهي داعم كبير لينا، والسنة دي فيه تفاصيل مختلفة، ويارب نعمل شغل مختلف، وانا مبسوطة جدا بتكريم اتنين من أهم المخرجين، وشرف لينا وجودهم وهم خيري بشارة وعواد شكر».

رئيس مهرجان الاسماعيلية: عملنا بفكر جديد في الدورة الحالية

وأشار رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي سعد هنداوي: رغم إن كان أمامنا 4 شهور فقط عشان يطلع فيهم مهرجان دولي ونأمل إننا نطلع شغل مميز، لكن قبلنا التحدي، ومصر دولة كبيرة لازم يكون فيه إتقان شديد ولا نتنازل رغم ضيق الوقت والميزانية لأننا في موقف دولي صعب»

وأضاف، «من هنا بدأت شغل وكنت بفكر في فريق عمل يعتمد عليه، وذاكرت كل الدورات اللي فاتت من أفلام ولجان تحكيم، واجمع داتا وتفاصيل كاملة عن المهرجان الدولي، وخد مني حوالي أسبوعين مذاكرة واخترنا مدير المهرجان أسامة عبدالفتاح لتميزه وخبرته الكبيرة».

وتابع، «اتفاجات إن مافيش لوجو للمهرجان رغم أننا الدورة الـ 23، لأنه بيطلع من المركز القومي للسينما وكانوا بيكتفوا بلوجو المركز القومي، فقلنا إحنا بنخاطب العالم لازم يكون فيه لوجو خاص بالمهرجان، وبالفعل قدرنا نعمل دا، وطورنا الموقع الرسمي لأنه طريقة لنعرف العالم بينا».

واستطرد في حديثه قائلا، «بدأنا نرجع أرشيف الدورات السابقة عشان نتيحها على الموقع الرسمي من أول دورة لآخر دورة عشان نعرف العالم بكافة التفاصيل زي ما بيحصل في العالم، فتحنا استقبال الأفلام في منتصف نوفمبر وقفلنا في 10 يناير، واستقبلنا 971 فيلم من كل دول العالم، والافلام اللي استهدفناها عدد قليل جدا الخاصة بالافلام التسجيلية والقصيرة والمتحركة، وبدأنا جلسات العمل على الأفلام».