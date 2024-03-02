وداعا حلمي بكر خلاص ارتحت

«ورحل شهريار الفن حلمى بكر».. رحلة بدأت من داخل الاستوديوهات على مدار عقود، وانتهت داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الشرقية، إبداعاته فى مجال الموسيقى ستظل خالدة باسمه، فهو الذى قدم ما يزيد على 1800 لحن على مدار مسيرته، وقدم عدداً من نجوم ونجمات الغناء للساحة الفنية.

آراؤه كانت واضحة وسديدة وتتسم بالجرأة والقسوة أحياناً، والتى أغضبت الكثيرين منه، الذين لقبوه بـ«الموسيقار المشاكس»، ولكنه لم يكن يعنيه أحد سوى موسيقاه وفنه الذى كان غيوراً عليهما طوال سنوات عمره.