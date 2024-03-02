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دراما المتحدة

وداعا حلمي بكر خلاص ارتحت

كتب:

خالد فرج
08:43 م | السبت 02 مارس 2024
وداعا حلمى بكر

وداعا حلمى بكر

«ورحل شهريار الفن حلمى بكر».. رحلة بدأت من داخل الاستوديوهات على مدار عقود، وانتهت داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الشرقية، إبداعاته فى مجال الموسيقى ستظل خالدة باسمه، فهو الذى قدم ما يزيد على 1800 لحن على مدار مسيرته، وقدم عدداً من نجوم ونجمات الغناء للساحة الفنية.

آراؤه كانت واضحة وسديدة وتتسم بالجرأة والقسوة أحياناً، والتى أغضبت الكثيرين منه، الذين لقبوه بـ«الموسيقار المشاكس»، ولكنه لم يكن يعنيه أحد سوى موسيقاه وفنه الذى كان غيوراً عليهما طوال سنوات عمره.

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بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.