جمال بخيت يختار أجمل أغنيات حلمى بكر

نعت وزارة الثقافة رحيل الموسيقار الكبير حلمي بكر، كما ترك خبر رحيله حالة من الحزن على محبيه ومتابعي حالته الصحة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تعرضه لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالشرقية.

وبطريقة مغايرة تحدث الشاعر جمال بخيت عن الراحل حلمي بكر بنشر صورة له وقائمة من أبرز الأغاني التي لحنها للعديد من المطربين المصريين والعرب.

مطربون تعاون معهم حلمي بكر

ودوّن «بخيت» عبر «فيسبوك»: من أجمل اغنيات حلمي بكر: ع اللي جرى (عُليا)، وعلى عيني يا حبة عيني (وردة)، فاكرة ؟! انا ناسية وفاكرة (نجاة)، ف قلبي جرح (عماد عبد الحليم) ، ماتقولش ايه ادتنا مصر (عليا).

متابعا: عرباوي (محمد رشدي)، مهما الايام تعمل فينا (نجاة)، شوف الدنيا (ياسمين الخيام) ، بنعشق الحياة (غادة رجب) ، يا حسن يا مغنواتي (محمد رشدي)، اغضب (أصالة)، يا صابرة يانا (أصالة).

ورحل الملحن حلمى بكر أمس عن عمر ناهز الـ86 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وقضى آخر أيامه في الشرقية بناءً على رغبة زوجته.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، قد نعت حلمي بكر في بيان معربة عن حزنها العميق لفقدان نجم لامع في عالم الموسيقى المصرية والعربية.

معلومات عن حلمي بكر

وحسب بيان سابق المركز القومي للمسرح التابع لوزارة الثقافة في نعي الراحل أمس قدم حلمي بكر نحو 1500 لحن لكبار المطربين المصريين والعرب منهم ليلى مراد، وردة الجزائرية، علي الحجار وغيرهم.