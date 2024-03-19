فوائد صلاة التراويح في شهر رمضان.. «دار الإفتاء» توضح

يتميز شهر رمضان المبارك، بجانب الصوم، بحرص المسلمين على أداء صلاة التراويح كل يوم، فما هي فوائدها؟.

وعددت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية، فوائد صلاة التراويح، مؤكدة أنها تساعد الذاكرة على حفظ آيات القرآن الكريم دون تعثر، نتيجة كثرة الاستماع للقرآن، كما أن التلاوة القرآنية لها أثر كبير على نفس الإنسان، وتؤدي إلى الهدوء والسكينة.

استراحة النفس من المشقة والتعب

وأوضحت دار الإفتاء، في ردها حول فوائد صلاة التراويح، أن التراويح، جمع ترويحة، أي ترويحة للنفس، أي استراحة، من الراحة وهي زوال المشقة والتعب، والترويحة في الأصل اسم للجلسة مطلقة، وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة للاستراحة، ثم سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازا، وسميت هذه الصلاة بالتراويح، لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة.

فوائد صلاة التراويح في رمضان

وأشارت دار الإفتاء، في توضيح فوائد صلاة التراويح، إلى أن التراويح هي «قيام شهر رمضان، وتصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء»، لافتة إلى أن الفقهاء اتفقوا على سنية صلاة التراويح، إلا أنها عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية سنة مؤكدة، وهي سنة للرجال والنساء، ومن أعلام الدين الظاهرة؛ فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه النسائي.

وذكرت دار الإفتاء في فوائد صلاة التراويح، أنه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رواه البخاري.