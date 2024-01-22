تفاصيل صلاة التراويح خلال شهر رمضان 2024.. مقارئ ودروس علم

حددت وزارة الأوقاف تفاصيل صلاة التراويح خلال شهر رمضان 2024 في المساجد، نافية تقييد صلاة التراويح بوقت محدد، موضحة أن كل مديرية أوقاف ستقوم بتنظيم أمورها في صلاة التراويح والتهجد حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، موضحة أن وزارة الأوقاف ستقيم صلاة التراويح خلال شهر رمضان 2024 في مسجد الحسين، بحضور كوكبة من كبار القراء والمبتهلين.

وحول خطة الوزارة في صلاة التراويح خلال شهر رمضان 2024، أكدت أنه ستكثف أنشطتها في الشهر الكريم بصورة غير مسبوقة، وأنها ستهيئ أجواء التعبد في الشهر الكريم على الوجه الأكمل، في إطار حرص وزارة الأوقاف على إحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك بالصلاة ودروس العلم ومقارئ القرآن الكريم.

صلاة التراويح خلال شهر رمضان 2024

وذكرت أن صلاة التراويح خلال شهر رمضان 2024 ستتم ما يوفر الجو الروحي والإيماني في الشهر الكريم، مع التأكيد على أهمية التخفيف على الناس، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف على الناس في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن.

أما عن صلاة التراويح خلال شهر رمضان 2024 في المساجد التي ستقيمها بجزء كامل من القرآن، فيتم ذلك من خلال تنسيق إمام المسجد مع المديرية التابع لها ، كما يتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية ، وبما يوفر الجو الروحي المناسب للشهر الفضيل.

وذكرت الوزارة أنها شكلت فريق عمل برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني؛ لعمل كل ما يلزم من إعدادات سواء في صيانة وعمارة وفرش المساجد، أو في ترتيب الأنشطة الدعوية والقرآنية بما يتسق وجلال الشهر الكريم.

وكان وزير الأوقاف أكد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على الاستعدادات التامة لصلاة التراويخ خلال شهر رمضان، قائلا «وجهنا بالاستعداد التام مبكرا لصلاة التراويح والتهجد وتنظيم الاعتكاف في الشهر الكريم».