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رئيس القطاع الديني بـ«الأوقاف»: صلاة التراويح في مسجد الحسين بحضور كبار القراء

كتب:

أحمد شوقي
09:57 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
الدكتور هشام عبد العزيز

الدكتور هشام عبد العزيز

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، «إننا مقبلون علي شهر رمضان المبارك، وهناك استعدادت على قدم وثقاق بتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بإقامة غرفة على مدار 24 ساعة، استعداداً لشهر رمضان». 

الاهتمام بالمساجد مبنى ومعنى

تابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، بأننا نعمل على الاهتمام بالمساجد مبنى ومعني، وتجهيزها لإضفاء الجو الروحاني في هذا الشهر المبارك، والعام الماضي كانت إقامة صلاة التراويح في مسجد مولانا الأمام الحسين بكبار القراء، وهذا العام ستكون أيضا صلاة التراويح في مسجد الحسين بحضور كبار القراء.

مدة صلاة التراويح متروكة لإمام المسجد

أوضح: «عمرنا ما قيدنا صلاة التراويح في أي مسجد من مساجد الجمهورية بوقت محدد، ومدة صلاة التراويح متروكة لإمام ورواد المسجد، ولكن المبدأ هو التخفيف عن المصلين، وهناك خطة دعوية وقرآنية لهذا الشهر، وجار التنسيق مع المديريات الإقليمية لتجهيز المساجد استعدادا لهذا الشهر العظيم».

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بقلم أحمد شوقي