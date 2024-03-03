عاجل.. انخفاضات كبيرة في أسعار الذهب اليوم الأحد.. عيار 21 يسجل مفاجأة
كتب:
محمد متولي
07:10 ص | الأحد 03 مارس 2024
المشغولات الذهبية في الأسواق
انخفاضات كبيرة ومتتالية شهدها سعر الذهب أمس السبت، فيما يشهد صباح اليوم الأحد 3-3-2024 استقرارا في الأسعار مقارنة بما جرى تسجيله بعد إغلاق سوق الذهب بالأمس.
أسعار الذهب اليوم
وخلال السطور التالية، تنشر «الوطن» تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر، وهي كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 24
- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر مبلغ 3177 جنيها للبيع، مع بدايات التعاملات الصباحية، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.
سعر جرام الذهب عيار 21
- سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، مبلغ الـ2780 جنيها للبيع، خلال التعاملات الصباحية، دون احتساب مصنعية.
سعر جرام الذهب عيار 18
- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 2382 جنيها للبيع، مع بدايات التعاملات الصباحية، دون مصنعية.
سعر جرام الذهب عيار 14
- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14، مبلغ 1858 جنيها للبيع، مع بدايات التعاملات الصباحية، دون مصنعية.
سعر الجنيه الذهب
- خسر سعر الجنيه الذهب، بمقدار 240 جنيه دفعه واحده، مع بدايات التعاملات الصباحية، كما سجّل سعر الأوقية الذهبية نحو 2083 دولارًا للشراء.