انخفاض رابع في أسعار الذهب اليوم.. اعرف وصل كام

سجل سعر جرام الذهب تراجعا جديدا بعد 3 تراجعات سابقة، شهدهما المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم؛ إذ تراجع سعر جرام الذهب حاليا عيار 21 بمقدار 30 جنيها قبيل الإغلاق بساعة واحدة، بعدما انخفض منذ ساعة بمقدار 40 جنيها، ووقت الظهيرة بمقدار 50 جنيها، وفي بداية التعاملات 20 جنيها، ليكون إجمالي الانخفاضات التي شهدها الذهب اليوم 140 جنيها قبيل نهاية التعاملات.

تراجع أسعار الذهب اليوم

وخلال السطور التالية، تنشر «الوطن» تفاصيل تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر الآن 3177 جنيها للجرام للبيع، وكان قبل ساعة 3211 جنيها للجرام، بانخفاض بلغ 34 جنيها للجرام قبيل نهاية التعاملات المسائية، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2780 بعدما سجل 2810 جنيهات للجرام للبيع، منذ قليل، بانخفاض وصل لـ 30 جنيها دون احتساب مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2382 جنيها للجرام للبيع، بعدما كان 2408 جنيهات للجرام للبيع، بانخفاض 26 جنيها دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 14

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1858 جنيها للجرام، بعدما سجل قبل قليل 1848 جنيها للجرام دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب، بمقدار 240 جنيها دفعة واحدة؛ إذ سجل مؤخرا 22 ألفا و240 جنيها، بعدما سجل منذ قليل 22 ألفا و480 جنيها، كما سجّل سعر الأوقية الذهبية نحو 2083 دولارًا للشراء.