موقف غريب تعرض له بيل جيتس أمام نصبة شاي بالهند.. «البياع ما يعرفهوش»

موقف غريب لا يحدث كثيرًا، تعرض له بائع شاي هندي عند مقابلته للملياردير المعروف بيل جيتس، ليقدم له كوبًا من الشاي، لكن المثير في الأمر، أن الشاب الثلاثيني لا يعرف بيل جيتس، فكيف تعامل الشاب معه؟

ذكر موقع سكاي نيوز عربية نقلاً عن صحيفة ذا ناشيونال، أن صاحب كشك الشاي يدعى دوللي باتيل، وعمره 30 عاما، ويحوز على شهرة واسعة في مدينة ناجبور الموجودة داخل ولاية ماهاراشتر غرب الهند، تلك الشهرة التي جعلت لديه قاعدة جماهيرية.

يوم 27 فبراير الماضي، طلب من الشاب إعداد أكواب الشاي لبعض الأجانب بمدينة حيدر آباد الهندية، من بينهم الملياردير الأمريكي المعروف بيل جيتش صاحب شركة مايكروسوفت، وحين شاهده لم يصدر منه أي رد فعل.

رد فعل بيل جيتس بعد تناول الشاي

يقول الشاب إنه تم استدعاؤه لإعداد الشاي لحوالي 8 أجانب، وعندما بدأ في التحضير فوجئ برجل يقف بجانبه لم يكن يعرفه، وفوجئ «دوللي» برد فعل بيل جيتس قائلاً: «شاي جيد يا دوللي»، مؤكدًا أنه لم يكن لديه أي فكرة عن هويته، حتى فوجئ بمقطع فيديو نشره الملياردير المعروف، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في اليوم الثاني من حدوث هذا الموقف، حين تواصل معه أصدقاؤه ليسألوه هل كان يعرف هذا الرجل، الذي قدم له الشاي، ليرد عليهم قائلاً إنه رجل كبير لا يعرفه، لكنه كان لطيفًا ومتواضعًا.

جيتس ينشر مقطع الفيديو

الجدير بالذكر أن بيل جيتس نشر المقطع عبر صفحته في «فيسبوك»، معلقًا أنه يمكن أن يوجد الابتكار في كل مكان تتجه إليه، حتى إعداد كوب الشاي في الهند.