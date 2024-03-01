شاب هندي ينتحل صفة ضابط شرطة لسبب غريب.. ما علاقة امتحان شقيقته؟

واقعة غريبة شهدتها مدرسة شاهبابو الأردية الثانوية في بلدة باتور الهندية، خلال الأيام القليلة الماضية؛ حينما انتحل شاب عشريني صفة ضابط شرطة، بغرض مساعدة شقيقته على الغش في الامتحان، ورغم تمكنه من الدخول إلى المدرسة، إلا أن خطته لم تكلل بالنجاح وقُبض عليه، فماذا حدث وكيف كُشف أمره؟

هندي ينتحل صفة ضابط شرطه لسبب غريب

وفقًا لِما ورد على موقع «odditycentral»، فقد انتحل الشاب الهندي أنوبام مادان خاندار الذي يبلغ من العمر 24 عامًا صفة ضابط شرطة؛ ليتمكن من مساعدة شقيقته على الغش في امتحانها القياسي الثاني عشر، بعدما بدأت امتحانات الشهادة الثانوية العليا (HSC)، وهي أيام فارقة للطلاب في جميع أنحاء ولاية ماهاراشترا الهندية.

وبدأت خطة الشاب الهندي بارتدائه زي ضابط شرطة كاكي، ومن ثم دلف إلى مدرسة شاهبابو الأردية الثانوية في بلدة باتور، بينما كانت شقيقته تؤدي امتحانها بالداخل، مخططًا مساعدتها على اجتياز الامتحان، من خلال جلبه أوراق الغش معه، وعلى الرغم من اعتقاد الشاب الهندي أنوبام مادان خاندار أن خطته نجحت بالفعل لمجرد دخوله المدرسة، إلا أنه ذلك لم يتحقق؛ إذ وبينما يخطط للتسلل إلى مركز الامتحانات بحجة الإشراف على الطلاب، وإعطاء شقيقته المعلومات اللازمة لاجتياز الامتحان، تمّ كشف أمره.

كشف حيلة الشاب واعتقاله

جاء كشف حيلة الشاب الهندي بعدما وصل إلى المدرسة مفتش شرطة حقيقي وفريقه للتعامل مع الأمن في أثناء الامتحان؛ إذ عند رؤيتهم حاول الشاب تقديم التحية لهم، إلا أن ارتباكه ظهر بوضوح ليقرر أفراد الشرطة الحقيقيون مراقبته وفحص الأمر، ليتبين لهم عدة ملاحظات كشفت زيفه، منها أن لوحة الاسم على زيه الرسمي كانت غير صحيحة، وعند مواجهته بالأمر زاد ارتباكه ليقررا فحص جيوبه ويجدوا داخلها مجموعة من أوراق الغش المخصصة لأخته، التي كانت تخضع للاختبار القياسي الثاني عشر، ويتم اعتقاله بعدها، وتوجَّه إليه تهمة انتحال شخصية موظف حكومي.