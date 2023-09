حاول القفز منها.. شاب هندي يفتح باب الطائرة أثناء تحليقها (فيديو)

حالة من الفوضى والذعر، سيطرت على ركاب إحدى الطائرات الهندية، بعدما اتجه شاب مندفعًا نجو باب الطائرة، في محاولة منه لفتحه وهي محلقة في الجو للقفز منه، ما دفع أحد الركاب يقيده بشدة خوفًا من فتح الباب، خاصة عندما شاهدوه وهو مقترب من الباب للغاية، وكان على وشك أن يفتحه.

ما يقرب من 180 راكبا، سيطرت عليهم حالة من الخوف والهلع، خاصة حينما أقدم بيسواجيت ديبناث، صاحب الـ41 عامًا، على فتح أبواب الطوارئ لطائرة أثناء رحلة داخلية من جواهاتي إلى أجارتالا، ما دفع أحد الركاب إلى الاندفاع خلفه في محاولة يائسة لمنعه، في حين ظل الباقي يوثقون لحظات الرعب التي عاشوها بعدسة كاميراتهم، ومن أجل تسليمه للقوات الهندية، وفق ما نشره موقع «نيويورك بوست».

Guwahati to Agartala flight passenger tried to open emergency door got treatment from Co-passengers in Indigo

pic.twitter.com/qLu74Bz8FL