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حاول القفز منها.. شاب هندي يفتح باب الطائرة أثناء تحليقها (فيديو)

كتب:

شيماء مختار
04:22 م | السبت 23 سبتمبر 2023
راكب يحول القفز من الطائرة

راكب يحول القفز من الطائرة

حالة من الفوضى والذعر، سيطرت على ركاب إحدى الطائرات الهندية، بعدما اتجه شاب مندفعًا نجو باب الطائرة، في محاولة منه لفتحه وهي محلقة في الجو للقفز منه، ما دفع أحد الركاب يقيده بشدة خوفًا من فتح الباب، خاصة عندما شاهدوه وهو مقترب من الباب للغاية، وكان على وشك أن يفتحه.

حالة من الذعر سيطرت على 180 راكبا

ما يقرب من 180 راكبا، سيطرت عليهم حالة من الخوف والهلع، خاصة حينما أقدم بيسواجيت ديبناث، صاحب الـ41 عامًا، على فتح أبواب الطوارئ لطائرة أثناء رحلة داخلية من جواهاتي إلى أجارتالا، ما دفع أحد الركاب إلى الاندفاع خلفه في محاولة يائسة لمنعه، في حين ظل الباقي يوثقون لحظات الرعب التي عاشوها بعدسة كاميراتهم، ومن أجل تسليمه للقوات الهندية، وفق ما نشره موقع «نيويورك بوست».

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول الرواد مقطع فيديو، لا تتجاوز مدته عدة ثوانٍ يظهر خلاله الشاب الهندي وهو يحاول فتح باب الطائرة بقوة، بينما أحد الركاب يقيده من أجل تسليمه للشرطة الهندية، وعلى الفور تدخل أفراد الطاقم بسرعة، لكن «ديبناث» قاوم في البداية تقييده، حسبما صرح مسؤولون لوكالة برس ترست الهندية.

القبض على شاب هندي حاول القفز من الطائرة

وبعد هبوط الطائرة بسلام في مطار مهراجا بير بيكرام في أجارتالا، تم القبض على «ديبناث» بتهمة «تعريض حياة مئات الركاب للخطر» والاعتداء على أفراد الطاقم على متن الطائرة، وقالت الشرطة للمنفذ: «اعترف بيسواجيت بأنه يعاني من الاكتئاب وكان يحاول القفز من الطائرة عن طريق فتح باب الطوارئ في الجو»، مضيفة أنه كان يعاني من الاكتئاب، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الجمعة.

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بقلم شيماء مختار