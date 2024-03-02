«حماس»: دخول المساعدات غزة عنوان لصمود شعبنا.. والاحتلال الإسرائيلي يغمسها بالدم

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول معاقبة سكان شمال غزة الذين لم يتركوا منازلهم نحو رفح من خلال استمرار استهدافهم مرتكبة في حقهم أبشع المجازر.

دخول المساعدات إلى غزة عنوان للصمود

وتابع النونو، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة اليوم عنوان لصمود شعبنا ضد جرائم التجويع الإسرائيلية، ولكن كعادته الاحتلال حاول تغميس هذه المساعدات بالدم من خلال عدد من الجرائم من ضمنها جريمة الطحين.

يوجد رفض دولي للجرائم الإسرائيلية

وأوضح أن هناك إرادة ثابتة من المواطنين، وتحدي للإرادة الإسرائيلية، كما يوجد رفض دولي للجرائم الإسرائيلية والمجتمع الدولي لم يعد يتحمل هذا المشهد من الدماء.

ونوه المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بأنه رغم ارتكاب هذه المجازر إلا أن الاحتلال لم يحقق أي انتصار له على أرض الواقع.

وأشار إلى أن وصول المساعدات لغزة أمر مهم في ظل عدم دخولها منذ ما يقرب من 5 أشهر، فبالكاد كان يعيش الأهالي على الرمق، والمساعدات تساهم في تعزيز صمودهم ونأمل أن تكون هذه المساعدات جزء من الاستراتيجيات العربية المستمرة لإيصالها للفلسطينيين خاصة بشمال القطاع.