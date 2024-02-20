رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وصول إسماعيل هنية ووفد من حركة «حماس» إلى القاهرة لبحث الأوضاع في غزة

كتب:

محمد عبدالعزيز
12:36 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
إسماعيل هنية

إسماعيل هنية

أعلنت حركة حماس وصول إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة رفقة وفد من قيادة «حماس»، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية، وذلك بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن المقرر أن يناقش الوفد الأوضاع بقطاع غزه ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى.

يذكر أن وفد من «حماس» وصل إلى القاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري، وكان برئاسة الدكتور خليل الحية، نائب رئيس الحركة في غزة، لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل المحتجزين.

اقرأ المزيد:

عضو حكومة الحرب الإسرائيلية: جيشنا سيدخل رفح الفلسطينية إذا رفضت حماس الهدنة

أستاذ علوم سياسية: «نتنياهو» يريد من حماس تقديم تنازلات.. والمقاومة لن تتراجع

إسماعيل هنية يوجه رسالة لوزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته للشرق الأوسط

إسماعيل هنية يشيد برفض مصر لأي وجود إسرائيلي في محور صلاح الدين
بقلم محمد عبدالعزيز