وصول إسماعيل هنية ووفد من حركة «حماس» إلى القاهرة لبحث الأوضاع في غزة

أعلنت حركة حماس وصول إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة رفقة وفد من قيادة «حماس»، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية، وذلك بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن المقرر أن يناقش الوفد الأوضاع بقطاع غزه ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى.

يذكر أن وفد من «حماس» وصل إلى القاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري، وكان برئاسة الدكتور خليل الحية، نائب رئيس الحركة في غزة، لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل المحتجزين.