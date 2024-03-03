«السجيني»: النواب يسعى لإنهاء قانون الإيجار القديم قريبا.. «هيتحل هيتحل»

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف قانون الإيجار القديم، من المُلفات المُهمة التي تسعى الدولة المصرية لإنهائها.

وأكمل «السجيني»، خلال لقائه ببرنامج في «المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الهلالي، المذاع على «سي بي سي»، أنه يوجد هجوم كبير من الملاك، لكن على الجانب الآخر يوجد أوضاعا إنسانية للمستأجرين، وهذا الملف نعمل على مواجهته بشجاعة.

قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أن العام الأخير من الفصل التشريعي الأول، تم فتح الموضوع، وهذا الأمر كان سببا في الهجوم على بعد الحديث عن حق المستأجرين، والجميع أعتقد أني أدافع عن المُستأجرين، رغم إيماني بحقوق الطرفين.

وتابع: «مقدرش أخرج سيدة مسنة بشكل مفاجئ وأحطها في الشارع، فمن الممكن أن يتم تزويد الإيجار بشكل معقول.. ونوه أن الأزمة الأوكرانية تسبب في تأجيل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، لكن «الملف هيتحل هيتحل».

وواصل أن الرئيس تحدث عن الملف أكثر من مرة، ولا بد من أخذ الملاك حقوقهم ولكن يجب أن يكون الحل تدريجي.