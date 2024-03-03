أحمد السجيني: البرلمان يمارس دوره التشريعي والرقابي بشكل مطمئن

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس النواب المصري من أقدم المجالس النيابية على مستوى العالم، ولكن يوجد فئة تحاول تشويه صورته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على سي بي سي: «قناعتي أن تحدي مصر الأكبر ليس وجود فراغ تشريعي بل في وجود آليات تطبيق التشريع، وهذا يرجع في بعض الأحيان لعدم دراسة التشريعات بشكل جيد، وأيضا التمسك بنص معين».

المجلس يمارس دوره التشريعي والرقابي بشكل مطمئن

ونوه السجيني أن المجلس يمارس دوره التشريعي والرقابي بشكل مطمئن، ونأمل في الأكثر، متابعا: أتمنى أن يكون هناك استجواب وسحب ثقة من الوزراء، ولكن وعلى الناحية الأخرى يجب مراعاة عدم التجاوزات ضد الوزراء في البرلمان.

وأردف أنه بعد حضور الوزير للبرلمان والهجوم عليه، يجب عليه الرد على كافة الاستفسارات، أما إذا كان هناك مسؤولية سياسية أو فسادا فهذا يستلزم تقديم استقالته، وهذا يرفع من شأن الحكومة والسلطة التنفيذية.

قال أحمد السجيني، إن لجنة الإدارة المحلية اكتسبت شخصيتها الاعتبارية من القانون والدستور، وشخصيتها الشعبية من حرص أعضائها على مدار الفصلين التشريعيين الماضيين على العمل في إطار مواجهة التحديات، لافتا إلى أن اللجان النوعية الحالية تشهد مناقشات ساخنة من أجل المصلحة.

استدعاء أحد المحافظين كل أربعاء

وأكمل أن كل أربعاء يتم استدعاء أحد المحافظين، للجنة، ويتم تجميع كافة طلبات الإحاطة وهذه سنة حسنة لا توجد في اللائحة لكننا نعمل بها، لمعرفة الأمور على أرض الواقع لتحقيق مصالح المحافظة من خلال مناقشة كافة طلبات الإحاطة للنواب.