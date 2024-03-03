6 أبراج فلكية هي الأكثر حظا في الحب خلال شهر مارس.. سحر وجاذبية وتفاهم

الحب من أسمى المشاعر الإنسانية التي يمكن أن يتبادلها الشخص مع من حوله، يسعد بها ويُدخِل من خلالها الفرح والسرور لقلوبهم؛ لذا ينتظر بل ويبحث كثيرون عن علاقات ومشاعر الحب الصادقة في حياتهم باستمرار، ولأن محبي وهواة علم الفلك والأبراج يعتمدون على توقعات الأبراج الفلكية بدرجة كبيرة لمعرفة حظهم في حياتهم العاطفية، فيمكن توضيح الأبراج الفلكية التي سيكون مواليدها هم الأكثر حظًا في الحب خلال شهر مارس.

6 أبراج فلكية هي الأكثر حظا في الحب خلال شهر مارس

أوضحت الدكتورة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن هناك عدة أبراج فلكية من المتوقع أن يحظى مواليدها بالقدر الأكبر من الحظ والتوفيق في الحياة العاطفية خلال شهر مارس، وتُعزز لديهم مهارات التواصل مع الجنس الآخر واحتواء الخلافات وبالتالي بناء علاقات جديدة ناجحة أو دعم أواصر الأسرة وتماسكها، وهذه الأبراج الفلكية هي:

- برج الحمل:

يأتي برج الحمل في مقدمة الأبراج الفلكية التي من المتوقع أن يحظى مواليدها بحظ كبير في الحب خلال شهر مارس؛ نتيجة لأن فينوس، وهو كوكب الحب والجمال يكون داخله، ما يمنح مواليد برج الحمل سحر وجاذبية وقدرة أكبر على تحقيق التواصل الجيد مع الجنس الآخر وبناء علاقات عاطفية أفضل.

- برج السرطان:

كما يكون كوكب فينوس في وضع داعم لبرج السرطان طوال شهر مارس، ما يمنح مواليد برج السرطان قبولًا وجاذبية لدى الجنس الآخر، ويكون أكثر حظًا واستعدادًا لبدء علاقات عاطفية أكثر صدقًا ونجاحًا.

تحذير للمتزوجين من برج الميزان

- برج الميزان:

ويحظى مواليد برج الميزان بحظ كبير في حياتهم العاطفية بداية من اليوم الأول من مارس وحتى الثاني والعشرين؛ نتيجة لوجود كوكب المريخ في وضع داعم لهم على المستوى العاطفي، كما أن كوكب فينوس في وضع داعم لهم طوال الشهر، إلا أن كوكب عطارد بداية من اليوم العاشر وحتى نهاية الشهر سيكون في وضع معاكس، ما يجعل المتزوجين عُرضة للخلافات الزوجية؛ لذا يجب التعامل بهدوء والتغاضي عن الأخطاء.

- برج الجدي:

كما يدعم كوكب فينوس برج الجدي بداية من يوم 12 مارس حتى نهاية الشهر، ما يجعل مواليد برج الجدي أكثر سحرًا وجاذبية ويحظون بفرص أكثر لبدء علاقات عاطفية جيدة.

قدرة أفضل لبدء علاقات عاطفية

- برج الدلو:

ويكون كوكب فينوس في برج الدلو بداية من اليوم الأول من شهر مارس حتى اليوم الحادي عشر، كما أن عطارد في منزل العلاقات بالنسبة لبرج الدلو بداية من اليوم العاشر حتى نهاية الشهر، ما يمنح مواليد هذا البرج قدرة أفضل في التواصل مع من حولهم وتكوين علاقات عاطفية.

- برج الحوت:

ويتمتع مواليد برج الحوت بحظ كبير في الحياة العاطفية خلال شهر مارس وتحديدًا منذ اليوم الثاني عشر؛ نتيجة لوجود كوكب فينوس في برجهم، الذي يمنحهم سحرًا وجاذبية لدى الجنس الآخر.