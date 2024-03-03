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دراما المتحدة

حظك اليوم برج الميزان الأحد 3-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:17 ص | الأحد 03 مارس 2024
برج الميزان- تعبيرية

برج الميزان- تعبيرية

يتميز مواليد برج الميزان بالشخصية الاجتماعية، والقدرة على اكتساب أصدقاء جدد، رغم انطوائهم الشديد، الذي يحول دون تعبيرهم عن مشاعرهم وما بداخلهم، وعليهم بالاجتهاد بشكل أفضل حتى يصلون إلى ما يحلمون به.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الميزان الأحد 3-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

تنصحك الأفلاك يا برج الميزان، أن تتعامل مع الضغوطات  والمسؤوليات بطبيعتك، وعليك أن تتحلى بالصبر والحكمة، فبداخلك قوة تمكنك من تخطي أي صعوبات مهنية قد تواجهك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وعلى الصعيد العاطفي، عليك أن تنقذ الوضع مع شريك حياتك، قبل أن تخسره إلى الأبد، وحاول أن تتواصل معه بشكل دائم، حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.

 

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بقلم صفية النجار