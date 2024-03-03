عاجل.. الجيش الأمريكي يؤكد غرق السفينة «روبيمان» في البحر الأحمر

أكدت القيادة المركزية الأمريكية غرق السفينة «روبيمان» بعد تعرضها لهجوم صاروخي حوثي في 18 فبراير الماضي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأشارت إلى أن السفينة الغارقة كانت تحمل مواد خطرة على البيئة وتسرب منها 21 ألف طن في مياه البحر الأحمر.

روبيمار أول سفينة يغرقها الحوثيين

وتعتبر «روبيمار»، هي أول سفينة يغرقها الحوثيون، وسط هجماتهم المستمرة منذ أشهر على الملاحة في الممر المائي الحيوي، إذ تنفذ الجمعة هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، حال رفعها الأعلام الإسرائيلية.

في حين تقود الولايات المتحدة الأمريكية تحالف بحريا دوليا بهدف حماية الملاحة البحرية في المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية، ومنذ 12 يناير، توجه القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين داخل اليمن.

بيان من الحكومة اليمنية عن غرق سفينة روبيمار

في حين تقول الحكومة اليمنية أن سفينة الشحن روبيمار التي استهدفتها الجماعة الشهر الماضي، غرقت في البحر الأحمر، وسط تحذيرات من كارثة بيئية