وكيل «تعليم البحر الأحمر» يلعب كرة القدم مع طلاب إحدى مدارس الغردقة

في لفتة طيبة، حرص هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، على ممارسة كرة القدم مع طلاب المرحلة الإعدادية في ملعب المدرسة أثناء حصة التربية الرياضية، تشجيعا منه على ممارسة الرياضة وتفعيل النشاط بمدارس البحر الأحمر.

وكيل تعليم البحر الأحمر يلعب كرة القدم مع الطلاب

وزار الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، التابعة لإدارة الغردقة التعليمية، لتفقد اليوم الدراسي والاطمئنان على سير العملية التعليمية.

ووجه وكيل تعليم البحر الأحمر في زيارته للمدرسة بتفعيل النشاط الرياضي، والاهتمام بالطلاب الموهوبين لخلق جيل صحي رياضي.

وضع برامج علاجية لضعف مستوى القراءة والكتابة

كما ناقش «منير» الطلاب، للوقوف على مستوى إدراكهم العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، مشدداً على ضرورة وضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف مستوى القراءة والكتابة لدى بعضهم، ومداومة الطلاب لزيارة المكتبة واستعارة الكتب واستخدام المعامل بالمدرسة.