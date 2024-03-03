رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أفعى ضخمة تسكن بيت هندي تثير الرعب بين السكان.. والخبراء: هناك المزيد

كتب:

تامر نادر
08:16 ص | الأحد 03 مارس 2024
العثور على أفعى الاناكوندا الصفراء داخل منزل هندي

العثور على أفعى الاناكوندا الصفراء داخل منزل هندي

حالة من الذعر والقلق سيطرت على الأهالي في إحدى القرى الهندية بعد العثور على أفعى كبيرة الحجم تسكن منزلًا قديمًا، والتي حاول سكان المنزل الاستعانة بخبراء أفاعي، لكنهم تفاجئوا بأمر صادم.

ثعبان ضخم داخل منزل هندي

تداول عدد كبير من مستخدمي منصة «إكس»، عبر حساباتهم الشخصية، ومنها حساب موثق حمل اسم «عالم الحيوانات المفترسة والأليفة»، مقطع فيديو لمنزل قديم في قرية هندية يحوي داخله ثعبانًا ضخمًا، ولا يقوى الأهالي على التصرف حياله.

وأوضح الحساب الذي نشر مقطع الفيديو أن أهالي المنزل القديم بعدما فشلوا في التعامل مع هذا الثعبان الضخم، لجأوا إلى الاستعانة بخبراء أفاعي، ليتضح للخبراء بمجرد قدومهم أن هذا الثعبان هو أفعى الأناكوندا الصفراء، والتي تتميز بلونها الأصفر وحجمها الكبير جدًا والطويل.

مفاجأة صادمة لسكان المنزل

كما تفاجأ سكان المنزل بأمر آخر صادم؛ إذ أخبرهم خبراء الأفاعي أن هناك أعدادا أخرى تسكن تحت الأرض، ما سبب حالة من الدهشة والذعر ليس لسكان المنزل فقط، وإنما أهالي القرية، الذين رأوا هذا الأمر شيئًا مدهشًا ومثيرًا لكنه يمثل خطورة عليهم.

اقرأ المزيد:

سيدة أسترالية تعثر على ثعبان ضخم داخل الثلاجة.. سحب الباب بقوة (فيديو)

6 حالات طبية نادرة شهدها عام 2023.. أبرزها ثعبان داخل الدماغ

نجاة رضيعة من الموت بعد اقتحام ثعبان سام سيارة والدها.. كيف تصرف الأب؟

أمريكي يعثر على ثعبان في محرك سيارته.. استدعى الشرطة للتخلص منه
بقلم تامر نادر

محرر صحفي مسؤول عن تحرير المادة الصحفية وصياغة الموضوعات.