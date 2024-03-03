أفعى ضخمة تسكن بيت هندي تثير الرعب بين السكان.. والخبراء: هناك المزيد

حالة من الذعر والقلق سيطرت على الأهالي في إحدى القرى الهندية بعد العثور على أفعى كبيرة الحجم تسكن منزلًا قديمًا، والتي حاول سكان المنزل الاستعانة بخبراء أفاعي، لكنهم تفاجئوا بأمر صادم.

ثعبان ضخم داخل منزل هندي

تداول عدد كبير من مستخدمي منصة «إكس»، عبر حساباتهم الشخصية، ومنها حساب موثق حمل اسم «عالم الحيوانات المفترسة والأليفة»، مقطع فيديو لمنزل قديم في قرية هندية يحوي داخله ثعبانًا ضخمًا، ولا يقوى الأهالي على التصرف حياله.

وأوضح الحساب الذي نشر مقطع الفيديو أن أهالي المنزل القديم بعدما فشلوا في التعامل مع هذا الثعبان الضخم، لجأوا إلى الاستعانة بخبراء أفاعي، ليتضح للخبراء بمجرد قدومهم أن هذا الثعبان هو أفعى الأناكوندا الصفراء، والتي تتميز بلونها الأصفر وحجمها الكبير جدًا والطويل.

في أحد المنازل بالهند وجدو أفعى الاناكوندا الصفراء فقاموا بطلب المساعدة من احد خبراء الافاعي وبعد البحث كانت المفاجاة أن هناك اعداد اخرى تسكن تحت الأرض وهذا الامر كان بالنسبة لأهالي القرية مثير جداً للدهشة والاستغراب



pic.twitter.com/8keiKWlIOA — عالم الحيوانات المفترسة والاليفه (@em4g1) March 2, 2024

مفاجأة صادمة لسكان المنزل

كما تفاجأ سكان المنزل بأمر آخر صادم؛ إذ أخبرهم خبراء الأفاعي أن هناك أعدادا أخرى تسكن تحت الأرض، ما سبب حالة من الدهشة والذعر ليس لسكان المنزل فقط، وإنما أهالي القرية، الذين رأوا هذا الأمر شيئًا مدهشًا ومثيرًا لكنه يمثل خطورة عليهم.