مروة ناجي تتصدر تريند «إكس» بعد احتفالية «100 سنة أم كلثوم»

تصدرت المطربة مروة ناجي، تريند «إكس»، بعد فعاليات الاحتفالية الخاصة في المتحف المصري الكبير تحت عنوان «100 سنة أم كلثوم»، وقدمت أغنيتين وهما «فكروني، ولسه فاكر».

فعاليات الاحتفالية الخاصة بـ«100 سنة أم كلثوم»

وبدأت منذ قليل، فعاليات الاحتفالية الخاصة في المتحف المصري الكبير تحت عنوان «100 سنة أم كلثوم»، بمناسبة مرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، على أن تقدم أشهر أغاني كوكب الشرق التي ما زالت خالدة في وجدان الكثير من محبيها.

وحضر كل من الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، وعمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأميرة مكاوي، والفنانة ليلى عز العرب، والنجمة رانيا فريد شوقي.

ويحيى الحفل مجموعة من ألمع النجوم، هم: ريهام عبد الحكيم، ومروة ناجي، وإيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو والموزع الموسيقى محمد الموجي، تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار، والهيئة العامة للتنشيط السياحي.

احتفاء بـ«سيدة الغناء العربي»

ويقام الحفل العالمي احتفاء بـ«سيدة الغناء العربي.. أم كلثوم»، تحت عنوان «100 عام من الإبداع»، في أهم حفل غنائي يشهده الوطن العربي تقديراً للنجاح الساحق الذي وصلت أصداؤه لكل أنحاء العالم، وأغانيها التي أثرت بوجدان المصريين بشكل خاص حتى اليوم، ويرددها الكثير من الأجيال في الوطن العربي، فيما يتضمن البرنامج عددًا من أشهر أعمال أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين.