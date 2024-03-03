«الصحة» تكشف عن 3 فئات مصابة بالسكري ممنوعة من الصيام في رمضان

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرًا رسميًا بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بشان فئات مرضى السكر الممنوعة من صيام الشهر الفضيل، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لرفع التوعية الصحية لدي المواطنين.

فئات من مرضي السكر ممنوعة من الصيام

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن هنا فئات من مرضى السكر ممنوعة من الصيام بشكل تام، من بينهم الذين تعرضوا لنوبات نقص سكر كثيرة في آخر 3 شهور، وكذلك من يعاني من مضاعفات في القلب والكلي، والسيدات الحوامل، لافتة إلى أهمية معرفة هذه الفئات ومنعهم من الصيام لإمكانية حدوث مضاعفات صحية محتملة.

نصائح هامة لمرضي السكر في رمضان

وقدمت الوزارة مجموعة من النصائح لمرضى السكر في رمضان، على النحو التالي:

- مراجعة الطبيب المعالج لتحديد الجرعات الخاصة بالعلاج ومواعيد تناولها.

- القيام يوميا بقياس مستوى السكر أثناء الصيام وبعد تناول وجبة الإفطار.

- تناول كميات مناسبة من المياه، من بعد الإفطار وحتى وجبة السحور.

- يفضل أن يقوم مريض السكري، بتناول السحور في وقت متأخر قبل أذان الفجر، حتى لا يتعرض لانخفاض السكر في الدم في حالة التبكير بالسحور.