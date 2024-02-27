وزارة الصحة توافق على ترخيص 38 معملا جديدا

أعلنت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عن موافقة وزارة الصحة على ترخيص 38 معملًا جديدًا من أصل 44 تقدمت بطلبات الترخيص خلال لجنة تراخيص الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان المُنعقدة هذا الأسبوع، والتي بدأت أعمالها يوم السبت الماضي واستمرت حتى الثلاثاء، حيث قامت اللجنة بمعاينة 44 معملًا، ووافقت على ترخيص 38 معملًا منها.

ترخيص 38 معملًا جديدًا في كفر الشيخ

وأشارت «عبد السلام»، إلى أنّ نسبة الموافقات المرتفعة ترجع إلى التعاون المثمر بين إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ وأصحاب المعامل، لافتةً أنّ الإدارة تابعت أعمال تجهيز المعامل، وفقًا للاشتراطات القانونية والمواصفات الفنية المطلوبة للحصول على الترخيص، كما قامت فرق الإدارات بتكرار التوجه للمعامل ومتابعة تجهيزها.

ومن جانبه، جدّد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدعوة لأصحاب جميع المنشآت الطبية الخاصة الساعية إلى الحصول على التراخيص إلى التعاون مع إدارة العلاج الحر للوصول إلى الهدف المرجو والجودة المطلوبة.