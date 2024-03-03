الهدنة في غزة تقترب.. والفصائل الفلسطينية تعلن موعدها

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم، أن التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة قد يكون ممكنا خلال الـ48 ساعة المقبلة، وذلك في حال وافقت قوات الاحتلال الإسرائيلي على شروطها، وأشار مصدر رسمي إلى وصول وفد من الفصائل إلى القاهرة لعقد محادثات حول وقف إطلاق النار، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

الهدنة في غزة

ووضع الاحتلال الإسرائيلي شرط إرسال وفد إلى القاهرة للتوصل إلى هدنة في غزة، بأنه لن يتفاوض إلا بعد الحصول على قائمة كاملة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين لايزالون على قيد الحياة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق مبدئيًا على بنود مقترحة لهدنة في حربها ضد الفصائل في قطاع غزة، وأفادت مصادر أمنية مصرية بأن الوسطاء سيلتقون في القاهرة للبحث عن صيغة مقبولة لكلا الطرفين، الاحتلال والفصائل.

الفصائل الفلسطينية ترسل ردها النهائي إلى الوسطاء

وأفادت قناة «العربية» بأن الفصائل الفلسطينية سترسل ردها النهائي إلى الوسطاء قريبًا، وأن وفدًا من الفصائل سيعقد جلسة مع الوسطاء من قطر والولايات المتحدة في القاهرة خلال الساعات المقبلة.

ومن المتوقع أن يجتمع الوسطاء في القاهرة اليوم الأحد للبحث عن صيغة مقبولة للفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، ويأتي ذلك بعد سقوط مساعدات جوية للمدنيين في القطاع.

وفي الأيام الأخيرة، زادت الآمال في تحقيق أول وقف للقتال منذ نوفمبر، بعد جولة من المحادثات بوساطة قطر ومصر في الدوحة، كما أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق.